***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2020 10:11
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878164
BIST
11:251.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
11:257,7327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
11:259,0837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0129
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
11:25470,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,51
|Açılış
|: 470,36
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ALCAR
|157,30
|31.850.644
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.057.533
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|56.372.847
|% 9,99
|
|ARTI
|14,86
|1.617.585
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|329.006
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|UTPYA
|15,70
|12.146.405
|% -7,59
|
|SISE
|7,07
|324.085.599
|% 0,43
|
|ASELS
|18,59
|271.507.581
|% 1,03
|
|KRDMD
|3,49
|263.127.152
|% 1,45
|
|GARAN
|7,17
|257.747.480
|% 0,84
|
|THYAO
|10,77
|236.663.880
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,49
|263.127.152
|% 1,45
|
|GSDHO
|2,22
|165.141.430
|% 4,23
|
|ODAS
|2,97
|180.790.454
|% 1,71
|
|POLHO
|3,30
|205.580.443
|% 3,45
|
|IHLAS
|1,12
|62.895.225
|% 5,66
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7306
|7,7327
|% -0,33
|
|Euro
|9,0739
|9,0837
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9842
|10,0343
|% -0,23
|
|Frank
|8,3892
|8,4397
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0538
|2,0641
|% -0,40
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-5,99
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,93
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Seans Raporu
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