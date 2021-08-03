***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METUR, TREMETU00012 18.000.000 36.000.000,000 200,00000 1,00 METUR, TREMETU00012 Hamiline METUR(RÜÇHAN), TRRMETU00022 29.863,91Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.000.000 36.000.000,000 200,00000 29.863,910Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin birimini takip eden üç işgünü içinde BCC Yatırım tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 02.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 54.000.000 TL'na artırılması nedeniyle tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.08 2021 tarihinde tescil, 02.08.2021 tarih ve 10378 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.Tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 02.08.2021 Tarihli 10378 Nolu Ticaret Sicil Gazetesi.pdfEK: 2 Metemtur Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 6.MADDE.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954368BIST