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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

25.02.2022 21:47
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Migros 2022 yılında 200+ yeni mağaza açılışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Şirketin yıl boyunca yaklaşık 1,2 milyar TL yatırım harcaması (yeni mağaza açılışları, online operasyonlar ve altyapı iyileştirmeleri, yeni teknoloji yatırımları ve bakım onarım giderleri) yapması öngörülmektedir.
Migros, 2022 yılında yaklaşık 8.100 yeni istihdam yaratmayı planlamaktadır.
Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik konularında Şirketimizin uzun vadeli hedefleri gözden geçirilmiştir. Buna göre, elektrik ve su tüketimi, sera gazı emisyonu, gıda imha oranı, Üst Yönetimde kadın oranı konularındaki temel performans göstergelerinin ("KPI"lar) aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Konu
Baz Yılı
Hedef

m² başına günlük elektrik tüketimi
2019
2030: 
%35

azaltmak
 

m² başına günlük su tüketimi
2019
2030: 
%10
v
 
azaltmak

m² başına günlük sera gazı emisyonu
2019
2030: 
%35

azaltmak

Gıda imha / gıda satış oranı (tonaj)
2018
2030: 
%50

azaltmak

Üst Yönetimde kadın oranı (n & n-1)
2018
2026: 
%27-33
^
seviyesine yükseltmek

2021 yılına ilişkin beklentileri evvelce duyurulan Şirketimizin, 2021 yılında satış büyümesinin yaklaşık %26 mertebesinde olması beklenmektedir. Online satış kanallarının gelişimi devam etmekte olup, online satışların Şirketin konsolide satışları içerisindeki payı %15,5'e ulaşmıştır (tütün ve alkol ürünleri hariç).
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004880


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Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 0,09  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 -0,13  
B. Petrol 94,96 94,96 -0,46  
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