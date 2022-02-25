***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
25.02.2022 21:47
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Migros 2022 yılında 200+ yeni mağaza açılışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Şirketin yıl boyunca yaklaşık 1,2 milyar TL yatırım harcaması (yeni mağaza açılışları, online operasyonlar ve altyapı iyileştirmeleri, yeni teknoloji yatırımları ve bakım onarım giderleri) yapması öngörülmektedir.
Migros, 2022 yılında yaklaşık 8.100 yeni istihdam yaratmayı planlamaktadır.
Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik konularında Şirketimizin uzun vadeli hedefleri gözden geçirilmiştir. Buna göre, elektrik ve su tüketimi, sera gazı emisyonu, gıda imha oranı, Üst Yönetimde kadın oranı konularındaki temel performans göstergelerinin ("KPI"lar) aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Konu
Baz Yılı
Hedef
m² başına günlük elektrik tüketimi
2019
2030:
%35
v
azaltmak
m² başına günlük su tüketimi
2019
2030:
%10
v
azaltmak
m² başına günlük sera gazı emisyonu
2019
2030:
%35
v
azaltmak
Gıda imha / gıda satış oranı (tonaj)
2018
2030:
%50
v
azaltmak
Üst Yönetimde kadın oranı (n & n-1)
2018
2026:
%27-33
^
seviyesine yükseltmek
2021 yılına ilişkin beklentileri evvelce duyurulan Şirketimizin, 2021 yılında satış büyümesinin yaklaşık %26 mertebesinde olması beklenmektedir. Online satış kanallarının gelişimi devam etmekte olup, online satışların Şirketin konsolide satışları içerisindeki payı %15,5'e ulaşmıştır (tütün ve alkol ürünleri hariç).
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004880
BIST