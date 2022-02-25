***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMigros 2022 yılında 200+ yeni mağaza açılışı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Şirketin yıl boyunca yaklaşık 1,2 milyar TL yatırım harcaması (yeni mağaza açılışları, online operasyonlar ve altyapı iyileştirmeleri, yeni teknoloji yatırımları ve bakım onarım giderleri) yapması öngörülmektedir.Migros, 2022 yılında yaklaşık 8.100 yeni istihdam yaratmayı planlamaktadır.Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik konularında Şirketimizin uzun vadeli hedefleri gözden geçirilmiştir. Buna göre, elektrik ve su tüketimi, sera gazı emisyonu, gıda imha oranı, Üst Yönetimde kadın oranı konularındaki temel performans göstergelerinin ("KPI"lar) aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.KonuBaz YılıHedefm² başına günlük elektrik tüketimi20192030:%35azaltmakm² başına günlük su tüketimi20192030:%10azaltmakm² başına günlük sera gazı emisyonu20192030:%35azaltmakGıda imha / gıda satış oranı (tonaj)20182030:%50azaltmakÜst Yönetimde kadın oranı (n & n-1)20182026:%27-33seviyesine yükseltmek2021 yılına ilişkin beklentileri evvelce duyurulan Şirketimizin, 2021 yılında satış büyümesinin yaklaşık %26 mertebesinde olması beklenmektedir. Online satış kanallarının gelişimi devam etmekte olup, online satışların Şirketin konsolide satışları içerisindeki payı %15,5'e ulaşmıştır (tütün ve alkol ürünleri hariç).(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004880BIST