***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimizin 2018-2022 yılları arasında (5 yıl) geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2022 yılı sonunda sona erecektir. Bu sebepleKayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak belirlenerek, geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına, İlgili mevzuat çerçevesinde Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi için ekteki önerilen tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına, Önerilen Tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasınakarar verilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 AoA Amendment Text.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999067BIST