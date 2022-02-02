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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.02.2022 18:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018-2022 yılları arasında (5 yıl) geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2022 yılı sonunda sona erecektir. Bu sebeple
Kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak belirlenerek, geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına, İlgili mevzuat çerçevesinde Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi için ekteki önerilen tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına, Önerilen Tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 AoA Amendment Text.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999067


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