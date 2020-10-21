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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

21.10.2020 15:46
GÜNCEL HABERLER


ından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019, 05.02.2020, 11.03.2020, 09.06.2020, 09.07.2020, 30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
08.05.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.07.2018
Davanın Konusu
27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptali
Karşı Taraf(lar)
Jak Esim
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366
Davanın Duruşma Tarihi
21.10.2020
Alınan Karar
Davanın reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 21.10.2020 tarihli duruşmasında, davacı tarafından açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882846


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