***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









ından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019, 05.02.2020, 11.03.2020, 09.06.2020, 09.07.2020, 30.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi08.05.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.07.2018Davanın Konusu27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptaliKarşı Taraf(lar)Jak EsimDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366Davanın Duruşma Tarihi21.10.2020Alınan KararDavanın reddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarKarşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 21.10.2020 tarihli duruşmasında, davacı tarafından açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882846BIST