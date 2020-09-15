***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimiz Migros Ticaret A.Ş., e-ticaret alanındaki Sanal Market operasyonlarını mevcut mağazaları üzerinden kendi bünyesinde yürütmekte ve bu alanda büyümeye devam etmektedir.Diğer taraftan, Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki mevcut durumda gayri faal olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'nin şirket unvanının Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("Moneypay") olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.Bu suretle, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarımızda daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.Bu kapsamda, bağlı ortaklığımız Moneypay'in sermayesinin hem iç kaynaklar hem de sermaye taahhüdü yoluyla 10.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırımına Şirketimiz tarafından 6.400.000 TL sermaye bedeli ile iştirak edilecektir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875165BIST