Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2020 18:21
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere, Şirketimiz Migros Ticaret A.Ş., e-ticaret alanındaki Sanal Market operasyonlarını mevcut mağazaları üzerinden kendi bünyesinde yürütmekte ve bu alanda büyümeye devam etmektedir.
Diğer taraftan, Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki mevcut durumda gayri faal olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'nin şirket unvanının Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("Moneypay") olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
Bu suretle, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarımızda daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, bağlı ortaklığımız Moneypay'in sermayesinin hem iç kaynaklar hem de sermaye taahhüdü yoluyla 10.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırımına Şirketimiz tarafından 6.400.000 TL sermaye bedeli ile iştirak edilecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875165


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.111
Değişim :  0,36% |  3,95
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.119 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 7,15 203.307.988 % 10,00  
KERVN 0,44 1.778.241 % 10,00  
TACTR 8,36 1.094.516 % 10,00  
CRFSA 12,32 4.602.678 % 10,00  
EUKYO 2,31 11.485.094 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4893 7,4965 % 0,16  
Euro 8,8759 8,8838 % -0,04  
Sterlin 9,6211 9,6693 % 0,39  
Frank 8,2149 8,2644 % 0,13  
Riyal 1,9913 2,0013 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 0,36  
Altın Gr. 471 471 0,25  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,23 27,26 0,14  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,03  
B. Petrol 40,34 40,34 0,73  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru