***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 12:50
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
H
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0200
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,2218
18:0518,0754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9697
18:051.012,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.012,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,49
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2507
|17,2816
|% 0,12
|
|Euro
|18,0112
|18,0754
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9511
|21,0562
|% 0,40
|
|Frank
|17,2496
|17,3535
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5881
|4,6111
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|5,14
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.704
|6.840
|22,00
|
|Yarım
|3.291
|3.346
|11,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.672
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|122
|122
|-0,02
|