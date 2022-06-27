***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 09:34
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08 Kasım 2021 tarihli KAP açıklamasında, Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususunda izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı açıklanmıştı.
Söz konusu işleme izin verildiği bilgisi Rekabet Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Devir sürecinde, devre konu mağazalar içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039327
BIST
15:382.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -20,42
|Açılış
|: 2.539
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|Önceki Kapanış
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2.540
En Düşük
2.483
15:3816,5049
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
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|Açılış
|: 16,6100
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,0773
15:3817,4496
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|Önceki Kapanış
|: 992,10
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992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:36
|SANEL
|7,92
|7.215.476
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|4.326.618
|% 9,97
|
|MAKIM
|17,11
|37.694.782
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.652.259
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.520.363
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|AKYHO
|1,63
|9.419.418
|% -5,78
|
|DOAS
|81,30
|57.677.619
|% -4,41
|
|ISKPL
|4,83
|55.616.871
|% -4,17
|
|THYAO
|49,76
|3.300.704.184
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.519.543.529
|% 0,55
|
|EREGL
|28,02
|1.178.807.624
|% 0,57
|
|ASELS
|23,84
|819.904.446
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,54
|743.874.446
|% -2,62
|
|ODAS
|3,16
|371.901.627
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|500.832.979
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|743.874.446
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|197.013.224
|% -1,92
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|ISCTR
|4,62
|327.132.267
|% -1,70
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|15:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,5153
|16,5273
|% -2,11
|
|Euro
|17,4386
|17,4607
|% -2,06
|
|Sterlin
|20,1762
|20,2774
|% -2,32
|
|Frank
|17,1534
|17,2567
|% -2,25
|
|Riyal
|4,3844
|4,4064
|% -2,26
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,38
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-20,40
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.476
|6.591
|-271,00
|
|Yarım
|3.180
|3.224
|-132,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-67,00
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|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,18
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|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,14
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|B. Petrol
|110
|110
|0,65
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