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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2023 09:47
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Migros ailesi olarak, 6 Şubat 2023 günü yaşanan depremlerde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dilerken, depremden etkilenen ve yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Bölgedeki çalışma arkadaşlarımızdan 22'sini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vefat eden çalışma arkadaşlarımızın ailelerine ve depremden etkilenen çalışma arkadaşlarımıza destek sağlıyoruz.
Migros ailesi, sahip olduğu imkanlarla deprem felaketinin yaralarını sarmak için ilgili devlet kurumlarıyla koordineli bir şekilde tüm gücüyle çalışmaktadır. Deprem günü sabahı, hızlı bir refleksle 12 acil yardım tırımız Kızılay koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, ilgili bakanlıklarca başlatılan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği"ne katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, Migros Sanal Market üzerinden yardım yapılmasına imkan veren uygulamanın hızla devreye alınmasıyla, müşterilerimiz tarafından verilen yardım siparişleri AFAD'ın koordinasyonunda, herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgelerine ulaştırılmaktadır. Şu ana dek toplam 45 tır dolusu yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş olup, ayrıca 15 yardım tırı da AFAD'ın koordinasyonunda ihtiyaç planlaması yapılarak peyderpey bölgeye ulaştırılmaktadır. Bunun yanı sıra, İskenderun ve Kahramanmaraş'ta Kızılay koordinasyonunda bugüne kadar 20 bine yakın kişiye Şirketimiz tarafından sıcak yemek servisi yapılmıştır.
Halka açık bir şirket olmanın gereği olarak ve paydaşlarımızdan gelen sorulara yanıt vermek adına belirtmek isteriz ki, 31 Ocak 2023 itibarıyla ülke genelinde 2.927 mağazası bulunan Şirketimizin depremden etkilenen 10 ilimizde tamamı kiralık ve sigortalı olan 228 mağazası bulunmaktadır ve mevcut durumda bunların 66'sının kullanılamaz durumda olduklarını değerlendiriyoruz. 
Yaşanan felaket nedeniyle tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar, baş sağlığı diler ve deprem sebebiyle oluşan tüm yaralarımızın hızlıca sarılmasını temenni ederiz. Yaşanan zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113328


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