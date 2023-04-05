***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 27 adet Migros, 18 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 47 satış mağazası Mart ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.31 Mart 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 2.991*'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 822 bin metrekareye* ulaşmıştır.*Deprem nedeniyle hasar görmüş binalarda bulunan ve kullanılamaz durumda oldukları değerlendirilen mağazalarımız için değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu mağazalar toplam mağaza sayısı ve satış alanına dahildir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132208BIST