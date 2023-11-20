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***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

20.11.2023 09:05
***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

MIATK.E %1200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, Bölünme sonrası teorik fiyat: 56,077 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218832


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 27,94 11.778.074 % 10,00  
LIDFA 8,47 25.506.499 % 10,00  
RUBNS 33,22 193.116.635 % 10,00  
SNPAM 175,10 10.467.478 % 9,99  
RODRG 71,55 23.572.739 % 9,99  
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13:32 Alış Satış %  
Dolar 28,7559 28,7610 % 0,29  
Euro 31,4388 31,4559 % 0,40  
Sterlin 35,7933 35,9729 % 0,47  
Frank 32,4226 32,6179 % 0,55  
Riyal 7,6451 7,6834 % 0,28  
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13:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,49 23,53 % 0,66  
Platin 901,26 902,85 % 0,66  
Paladyum 1.055,57 1.059,84 % 0,66  
Brent Pet. 81,40 81,40 % 0,66  
Altın Ons 1.975,71 1.975,93 % 0,66  
Seans Raporu 13:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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