***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 11:55
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060930
BIST
11:403.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -13,30
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:4018,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:4018,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:40999,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,13
|Açılış
|: 999,55
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:40
|ORGE
|12,98
|49.939.974
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|82.339.267
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|21.954.197
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.513.179
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,30
|31.674.954
|% -6,21
|
|ALKA
|66,30
|26.792.191
|% -6,02
|
|SANEL
|10,13
|986.737
|% -5,77
|
|YKBNK
|8,07
|3.725.912.106
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,19
|2.943.747.026
|% -2,44
|
|THYAO
|74,20
|2.452.787.800
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,67
|1.955.282.007
|% 3,55
|
|GARAN
|25,40
|1.626.173.790
|% -1,85
|
|YKBNK
|8,07
|3.725.912.106
|% -2,54
|
|EKGYO
|4,67
|1.955.282.007
|% 3,55
|
|AKBNK
|15,19
|2.943.747.026
|% -2,44
|
|ISCTR
|10,41
|1.616.700.166
|% -1,14
|
|VAKBN
|10,80
|1.584.224.446
|% 7,14
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2316
|18,2392
|% 0,03
|
|Euro
|18,0806
|18,0887
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9152
|21,0201
|% -0,09
|
|Frank
|18,4841
|18,5954
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,72
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.774
|6.864
|24,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|-0,40
|