***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:30
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084197
BIST
11:104.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -33,82
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.922
11:1018,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:1019,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:101.077,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.077,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:08
|GLCVY
|31,68
|50.873.957
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|268.547.886
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|77.463.725
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|90.961.739
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.214.942
|% -9,94
|
|PRDGS
|12,75
|38.698.525
|% -9,89
|
|SASA
|108,20
|474.337.675
|% -9,83
|
|KONTR
|141,80
|221.013.608
|% -8,99
|
|THYAO
|129,80
|3.016.750.629
|% 1,17
|
|KRDMD
|15,16
|1.771.172.228
|% 2,71
|
|EREGL
|40,90
|1.441.716.252
|% -1,26
|
|KOZAL
|391,00
|979.802.498
|% -0,26
|
|TUPRS
|481,80
|962.542.315
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,20
|851.547.958
|% 0,84
|
|KRDMD
|15,16
|1.771.172.228
|% 2,71
|
|ADESE
|1,78
|162.885.651
|% 5,33
|
|SKBNK
|2,68
|193.427.645
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,35
|568.867.457
|% -0,86
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6398
|% 0,03
|
|Euro
|19,6499
|19,6568
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8316
|22,9461
|% 0,05
|
|Frank
|19,8360
|19,9555
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,37
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.210
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.497
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,24
|