***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:24
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093197
BIST
16:175.549
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -77,37
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:1718,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:1719,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1591
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:171.117,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.117,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EYGYO
|22,90
|15.149.266
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|79.602.792
|% 9,98
|
|DYOBY
|29,20
|73.674.898
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.780.554
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.271.890
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.269.174
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.352.373
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.955.747
|% -9,93
|
|LIDER
|88,55
|23.623.566
|% -9,09
|
|KMPUR
|104,30
|126.973.304
|% -8,11
|
|EREGL
|43,02
|9.839.302.667
|% 1,85
|
|KRDMD
|19,70
|6.954.097.097
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,35
|6.148.695.890
|% -0,74
|
|ASELS
|65,65
|5.455.836.892
|% -4,99
|
|THYAO
|145,30
|5.375.554.635
|% -1,42
|
|EKGYO
|9,35
|6.148.695.890
|% -0,74
|
|KRDMD
|19,70
|6.954.097.097
|% 4,73
|
|EREGL
|43,02
|9.839.302.667
|% 1,85
|
|YKBNK
|11,72
|2.622.929.259
|% -0,09
|
|ISCTR
|12,69
|2.539.358.431
|% 0,16
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7408
|18,7471
|% 0,14
|
|Euro
|19,9111
|19,9252
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,5098
|22,6227
|% 0,76
|
|Frank
|20,1254
|20,2466
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9709
|4,9958
|% 0,17
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|17,72
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|11,73
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|45,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|37,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,63
|79,63
|-2,47
|