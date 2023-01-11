***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:38
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099930
BIST
10:304.968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -20,10
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.937
10:3020,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:3020,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3100
En Düşük
20,2600
10:301.137,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.137,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:28
|SDTTR
|56,65
|2.668.498
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|777.700
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ARMDA
|253,50
|9.927.128
|% 7,19
|
|AYES
|30,48
|340.949
|% 5,10
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.739,10
|16.758.946
|% -9,92
|
|ADEL
|115,00
|3.144.776
|% -8,37
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|KATMR
|2,15
|103.482.857
|% -7,33
|
|THYAO
|132,30
|1.613.496.437
|% 0,84
|
|EREGL
|38,06
|854.793.044
|% 0,53
|
|ASELS
|57,75
|752.046.919
|% -0,69
|
|TUPRS
|480,80
|635.047.552
|% 1,16
|
|EKGYO
|8,55
|617.307.042
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,55
|617.307.042
|% 0,59
|
|KATMR
|2,15
|103.482.857
|% -7,33
|
|YKBNK
|9,56
|370.781.733
|% 0,31
|
|KRDMD
|18,11
|597.356.138
|% -0,17
|
|AKBNK
|17,02
|504.497.038
|% -0,06
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7803
|18,7845
|% 0,06
|
|Euro
|20,1843
|20,1914
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7830
|22,8973
|% 0,17
|
|Frank
|20,3069
|20,4293
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9866
|5,0116
|% 0,03
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|5,39
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,50
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,19
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|-0,61
|