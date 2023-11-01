***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 10:06
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212767
BIST
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14:117.421
En Düşük
|Değişim
|: -1,24%
|| -93,32
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.411
En Yüksek
7.598
14:1128,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0302
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:1129,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0576
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:111.806,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.806,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.906.974
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|25.151.365
|% 9,97
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|ISMEN
|38,18
|1.957.419.530
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.003.953.424
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.601.482
|% -10,00
|
|TURGG
|532,80
|39.229.211
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.256.410
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,90
|4.061.929.292
|% -2,02
|
|TUPRS
|143,60
|3.549.981.822
|% 1,20
|
|MIATK
|723,60
|3.003.953.424
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.957.419.530
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,07
|744.800.757
|% -4,34
|
|GSRAY
|8,38
|866.912.459
|% -4,23
|
|EKGYO
|6,40
|656.885.986
|% -2,44
|
|ODAS
|11,26
|1.020.291.885
|% -4,66
|
|YKBNK
|17,04
|923.141.190
|% -1,16
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3217
|28,3321
|% 0,11
|
|Euro
|29,8831
|29,8974
|% -0,19
|
|Sterlin
|34,2828
|34,4547
|% 0,04
|
|Frank
|31,0397
|31,2267
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5304
|7,5681
|% 0,14
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|1,70
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.968
|12.039
|42,00
|
|Yarım
|6.002
|6.044
|21,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.022
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,69
|-0,11
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|
Seans Raporu
14:11
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14:25
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14:25XU100
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