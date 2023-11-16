***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2023 10:31
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218388
BIST
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11:347.761
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 95,35
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3428,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0159
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3431,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1007
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:341.814,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.814,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|IZINV
|44,76
|12.919.142
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|150.072.283
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,60
|115.589.486
|% -9,69
|
|SNPAM
|120,00
|11.370.960
|% -8,88
|
|THYAO
|237,60
|2.055.061.788
|% 0,85
|
|REEDR
|28,02
|1.815.930.067
|% 1,23
|
|MIATK
|719,00
|1.504.140.187
|% -7,82
|
|SAHOL
|59,00
|1.262.434.808
|% 2,08
|
|TUPRS
|153,80
|1.198.675.602
|% 1,38
|
|EKGYO
|7,63
|827.869.609
|% 1,87
|
|REEDR
|28,02
|1.815.930.067
|% 1,23
|
|ISCTR
|20,58
|1.074.432.302
|% 2,29
|
|ZOREN
|5,07
|253.116.639
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,85
|726.423.968
|% 2,18
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6835
|28,6948
|% 0,06
|
|Euro
|31,1817
|31,2242
|% 0,32
|
|Sterlin
|35,4214
|35,5990
|% -0,16
|
|Frank
|32,1434
|32,3370
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6269
|7,6652
|% 0,05
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|902,64
|903,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,72
|1.044,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,44
|80,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,39
|1.966,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
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