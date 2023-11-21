***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2023 10:08
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219061
BIST
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11:587.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 30,76
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.964
En Yüksek
8.015
11:5828,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0640
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8038
En Düşük
28,6767
11:5831,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1190
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
11:581.841,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.841,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SMART
|25,54
|164.235.167
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|64.488.557
|% 9,99
|
|ATATP
|97,70
|218.583.121
|% 9,96
|
|MERIT
|77,30
|39.541.206
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,31
|37.511.819
|% 9,92
|
|QNBFB
|276,75
|1.711.145
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|116.713.211
|% -9,99
|
|AVTUR
|8,61
|430.750
|% -6,41
|
|AYES
|43,02
|711.293
|% -6,40
|
|MIATK
|47,88
|1.168.169.828
|% -6,12
|
|THYAO
|257,00
|3.452.104.082
|% 0,88
|
|EREGL
|40,92
|2.674.306.273
|% 3,33
|
|ASTOR
|118,00
|1.468.646.111
|% 1,29
|
|BRSAN
|793,00
|1.293.528.235
|% -1,37
|
|KRDMD
|25,14
|1.284.364.914
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,60
|651.543.075
|% -0,65
|
|ZOREN
|5,10
|393.943.817
|% 0,39
|
|EREGL
|40,92
|2.674.306.273
|% 3,33
|
|ODAS
|11,57
|652.796.060
|% 2,84
|
|IHLAS
|1,34
|71.050.076
|% -1,47
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7992
|28,8033
|% 0,22
|
|Euro
|31,5683
|31,5861
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,9790
|36,1595
|% 0,43
|
|Frank
|32,4392
|32,6346
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6548
|7,6932
|% 0,24
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,57
|% 0,66
|
|Platin
|922,54
|923,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.080,06
|1.084,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,52
|1.986,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:58
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