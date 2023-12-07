***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 11:30
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223443
BIST
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12:217.836
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,01
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:2128,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:2131,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:211.890,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.890,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:19
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|11.203.143
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,80
|388.088.720
|% 7,38
|
|MRSHL
|2.138,00
|209.845.242
|% 6,79
|
|EKOS
|42,56
|702.087.240
|% 6,61
|
|SAMAT
|62,45
|74.097.805
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.593.475
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|ICUGS
|10,12
|27.501.409
|% -7,50
|
|THYAO
|253,50
|2.640.124.281
|% 0,90
|
|TUPRS
|151,00
|1.371.503.626
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,12
|1.350.835.517
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,56
|1.317.280.251
|% -4,21
|
|SASA
|48,98
|1.271.635.420
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,43
|622.514.750
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,56
|1.317.280.251
|% -4,21
|
|ISCTR
|22,12
|1.350.835.517
|% -2,38
|
|IHLGM
|1,66
|91.593.475
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|195.307.106
|% -0,41
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9225
|28,9279
|% 0,05
|
|Euro
|31,2261
|31,2410
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,2365
|36,4182
|% 0,11
|
|Frank
|32,9592
|33,1578
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6886
|7,7272
|% 0,05
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|897,21
|899,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,30
|954,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,16
|75,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,47
|2.032,77
|% 0,66
|