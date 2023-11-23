***MIATK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.11.2023 09:07
***MIATK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219487
BIST
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10:028.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,94
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.002
10:0228,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0231,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1422
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:021.851,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.851,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:00
|SMART
|30,88
|36.209.456
|% 9,97
|
|DGNMO
|11,90
|151.749
|% 1,19
|
|BMSTL
|24,96
|30.835.570
|% 0,73
|
|AKSA
|88,40
|547.019
|% 0,63
|
|AGESA
|58,35
|31.917
|% 0,34
|
|CASA
|109,90
|15.653.847
|% -1,87
|
|YBTAS
|144.530,00
|6.786.570
|% 0,00
|
|KUVVA
|59,15
|1.388.839
|% 0,00
|
|KLNMA
|45,70
|4.836.568
|% 0,00
|
|MMCAS
|9,38
|450.515
|% 0,00
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|MIATK
|44,00
|2.618.392.416
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|ODAS
|11,91
|1.281.312.484
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8566
|28,8679
|% 0,06
|
|Euro
|31,5251
|31,5735
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9904
|36,1709
|% 0,13
|
|Frank
|32,5576
|32,7538
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6699
|7,7083
|% 0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,65
|23,67
|% 0,66
|
|Platin
|927,67
|930,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,16
|1.064,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,91
|80,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,05
|1.995,27
|% 0,66
|