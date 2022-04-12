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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.04.2022 18:31
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
12.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2022-10557
Açıklamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.03.2022 tarihli genel kurul kararı 12.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanıp ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019795


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