***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2022 18:31
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
12.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2022-10557
Açıklamalar
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.03.2022 tarihli genel kurul kararı 12.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanıp ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019795
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0066
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5634
18:0515,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0510
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8614
En Düşük
15,7968
18:05923,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,18
|Açılış
|: 923,30
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
923,78
En Düşük
922,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5706
|14,6052
|% 0,05
|
|Euro
|15,7887
|15,8614
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,9290
|19,0239
|% 0,14
|
|Frank
|15,5913
|15,6852
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8820
|3,9015
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-0,17
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,93
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de