***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2022Tescil Tarihi12.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.04.2022-10557Açıklamalar6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.03.2022 tarihli genel kurul kararı 12.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanıp ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019795BIST