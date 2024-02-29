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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

29.02.2024 18:19
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli" başlıklı 11. maddesinin, ekte belirtilmiş olan şekliyle 3. paragrafından sonra "Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir." metinin eklenmesinin genel kurula önerilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması konusunda karar vermiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınması için bugün başvuru yapılmıştır.
  
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253087


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