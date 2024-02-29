***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli" başlıklı 11. maddesinin, ekte belirtilmiş olan şekliyle 3. paragrafından sonra "Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir." metinin eklenmesinin genel kurula önerilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması konusunda karar vermiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınması için bugün başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253087BIST