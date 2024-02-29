***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.02.2024 18:19
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli" başlıklı 11. maddesinin, ekte belirtilmiş olan şekliyle 3. paragrafından sonra "Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir." metinin eklenmesinin genel kurula önerilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması konusunda karar vermiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınması için bugün başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253087
BIST
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18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0280
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1139
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
18:052.056,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,07
|Açılış
|: 2.056,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.653.122
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.761
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.088.493
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.849.504
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.830.223
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.483.946
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|258.814.761
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.421.754
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.729.138.775
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.365.665.050
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.288.945
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.388.261.299
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.677.761
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2247
|31,2297
|% 0,09
|
|Euro
|33,9424
|33,9668
|% 0,34
|
|Sterlin
|39,4727
|39,6707
|% 0,22
|
|Frank
|35,3818
|35,5949
|% 0,03
|
|Riyal
|8,3016
|8,3433
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|885,69
|887,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,84
|940,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,13
|82,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,70
|2.048,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem