***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Açıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte PDF olarak yer almaktadır.Bağımsız Denetim firma görüş tarihi sehven 29.07.2023 olarak düzenlenmiş olup, 31.07.2023 olarak revize edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177649BIST