***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.04.2023 18:53
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ENERJEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji alanında anahtar teslim Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve İşletme & Bakım hizmetlerinin yanı sıra Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yapay Zeka ile Yazılım Çözümleri sunmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.04.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
700.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
700.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%70
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00075
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0011
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni Şirket Kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, enerji alanında faaliyet göstermek ve bu alanda yatırımlar yapmak üzere, %70 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. ve %30 RENSOL ENERJİ A.Ş. ortaklığında ENERJEY ENERJİ A.Ş. unvanı ile yeni bir şirket kurulmuş olup, tescil ve ilan işlemleri bugün tamamlanmıştır.
Kurulan şirketimizin Ana Faaliyetler Konuları'ndan bazıları aşağıdaki gibidir
- Fotovoltaik Solar Projeler ve Batarya Enerji Depolama Sistemleri için Proje Geliştirme, anahtar teslim Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve İşletme & Bakım hizmetlerinin yanı sıra Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yapay Zeka ile Yazılım Çözümleri sunmak ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı üretim santralleri yatırımları yapmak,
- Yurtiçinde ve yurtdışında elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulacak her türlü tesis için mühendislik çalışması yapmak, Enerji üretim, depolama, iletim ve dağıtım otomasyonuna yönelik uçtan uca dijital çözümlerle, veri analitiği, talep tahmini ve planlama, üretim optimizasyonuna yönelik enerji yönetim yazılımlarının geliştirilmesi, her türlü tasarım, kodlama, test, destek ve bakım çalışmalarının yapılması
- Geleceğin yenilenebilir enerji, enerji teknolojileri alanında ar-ge geliştirmek üzere faaliyet gösterecektir.
RENSOL, enerji sektöründe derin tecrübeye sahip olan profesyoneller tarafından yenilenebilir enerji alanında çözümler sağlamak amacıyla kurulmuş bir firmadır.
Şirket, müşterilerine proje geliştirme, pazar geliştirme, proje finansmanı, yatırım, proje ve inşaat yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
RENSOL Enerji A.Ş.'nin başarılarıyla katkıda bulunduğu işler
220MW FV projeleri: yatırım danışmanlığı, iş geliştirme, proje&inşaat yönetimi
315MW FV&Rüzgar projeleri: proje geliştirme
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141406
BIST