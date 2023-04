***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/04/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıENERJEY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji alanında anahtar teslim Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve İşletme & Bakım hizmetlerinin yanı sıra Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yapay Zeka ile Yazılım Çözümleri sunmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.04.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı700.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar700.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,00075İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0011Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni Şirket KuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, enerji alanında faaliyet göstermek ve bu alanda yatırımlar yapmak üzere, %70 MİA TEKNOLOJİ A.Ş. ve %30 RENSOL ENERJİ A.Ş. ortaklığında ENERJEY ENERJİ A.Ş. unvanı ile yeni bir şirket kurulmuş olup, tescil ve ilan işlemleri bugün tamamlanmıştır.Kurulan şirketimizin Ana Faaliyetler Konuları'ndan bazıları aşağıdaki gibidir- Fotovoltaik Solar Projeler ve Batarya Enerji Depolama Sistemleri için Proje Geliştirme, anahtar teslim Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve İşletme & Bakım hizmetlerinin yanı sıra Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yapay Zeka ile Yazılım Çözümleri sunmak ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı üretim santralleri yatırımları yapmak,- Yurtiçinde ve yurtdışında elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulacak her türlü tesis için mühendislik çalışması yapmak, Enerji üretim, depolama, iletim ve dağıtım otomasyonuna yönelik uçtan uca dijital çözümlerle, veri analitiği, talep tahmini ve planlama, üretim optimizasyonuna yönelik enerji yönetim yazılımlarının geliştirilmesi, her türlü tasarım, kodlama, test, destek ve bakım çalışmalarının yapılması- Geleceğin yenilenebilir enerji, enerji teknolojileri alanında ar-ge geliştirmek üzere faaliyet gösterecektir.RENSOL, enerji sektöründe derin tecrübeye sahip olan profesyoneller tarafından yenilenebilir enerji alanında çözümler sağlamak amacıyla kurulmuş bir firmadır.Şirket, müşterilerine proje geliştirme, pazar geliştirme, proje finansmanı, yatırım, proje ve inşaat yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.RENSOL Enerji A.Ş.'nin başarılarıyla katkıda bulunduğu işler220MW FV projeleri: yatırım danışmanlığı, iş geliştirme, proje&inşaat yönetimi315MW FV&Rüzgar projeleri: proje geliştirmeKamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141406BIST