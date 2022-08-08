***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795 67.286.795Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-106.696 22.296.259 -22.189.563 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)317.433 17.337.467 17.654.900 17.654.900Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -260.805 1.832.335 36.032.698 17.337.467 84.941.695 84.941.695Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.000.000 116.667.204 -1.193.437 1.832.335 36.032.698 54.155.781 245.494.581 245.494.581Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.100.172 53.055.609 -54.155.781 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-283.003 107.021.929 106.738.926 106.738.926Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler38.000.000 116.667.204 -1.476.440 2.932.507 89.088.307 107.021.929 352.233.507 352.233.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.087.456 13.580.385Dönem Karı (Zararı)107.021.929 17.337.467Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.652.483 3.216.360Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[9-10-11-12] 8.711.071 1.875.799Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-423.941 -315.247Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[5] -423.941 -315.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.083.747 -103.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] 1.083.747 -373.320Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler269.843Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.023.160 2.195.438Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.023.160 2.195.438Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[18] -1.741.554 -436.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.414.402 -6.820.236Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.811.728 -27.330.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[5] -56.811.728 -27.330.308Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.223 8.740.531İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] -45.223 8.740.531Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[8] 1.267.225 -1.280.126Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[14] -1.434.903 -295.653Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.948.908 15.157.041İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[5] -4.948.908 15.157.041Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[17] 483.069 340.535Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler264.201 -25.885İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 264.201 -25.885Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[14] -6.355.766 298.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.832.369 -2.425.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)[16] -760.076 -1.022.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)[16] -4.072.293 -1.402.390Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışlarınkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[10] 5.500.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.563.475 3.934.870Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.563.475 3.934.870Kredilerden Nakit Girişleri[6] 23.563.475 3.934.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.383.139 -2.038.833NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.383.139 -2.038.833DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 68.406.511 8.417.053DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 66.023.372 6.378.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 66.023.372 68.406.511Ticari Alacaklar[4] 112.575.394 55.339.725Diğer Alacaklar[5] 628.822 583.599Stoklar[7] 3.853.001 5.120.226Peşin Ödenmiş Giderler[13] 2.083.886 1.301.328Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 72.288Diğer Dönen Varlıklar[15] 3.358.583 2.895.615ARA TOPLAM188.523.058 133.719.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR188.523.058 133.719.292DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller[9] 4.325.000 4.325.000Maddi Duran Varlıklar[10] 1.259.174 963.307Kullanım Hakkı Varlıkları[8] 784.670 995.228Maddi Olmayan Duran Varlıklar[11] 221.875.185 159.061.224Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri216.261.112 153.252.814Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.614.073 5.808.410Peşin Ödenmiş Giderler[13] 8.667 19.067Ertelenmiş Vergi Varlığı[17] 3.138.289 1.396.735Diğer Duran Varlıklar[15] 1.226.804 194.663TOPLAM DURAN VARLIKLAR232.617.789 166.955.224TOPLAM VARLIKLAR421.140.847 300.674.516KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.183.993 279.457İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 22.183.993 279.457Banka Kredileri21.308.871Kiralama İşlemlerinden Borçlar875.122 279.457Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.792.800 3.947.800İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.792.800 3.947.800Banka Kredileri[5] 6.792.800 3.947.800Ticari Borçlar[4] 30.487.175 35.171.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[16] 1.300.953 817.884Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.280.353 8.636.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[15] 2.280.353 8.636.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[17] 159.688Kısa Vadeli Karşılıklar626.865 518.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 356.555 247.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 270.310 270.310Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[15] 201.480 723.581ARA TOPLAM64.033.307 50.094.806TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.033.307 50.094.806UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.361.599 2.547.660İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.361.599 2.547.660Banka Kredileri[5] 1.125.236 1.506.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar236.363 1.041.267Uzun Vadeli Karşılıklar3.512.434 2.537.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 3.512.434 2.537.469TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.874.033 5.085.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.907.340 55.179.935ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar[18] 352.233.507 245.494.581Ödenmiş Sermaye38.000.000 38.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)116.667.204 116.667.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.476.440 -1.193.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.476.440 -1.193.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.476.440 -1.193.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.932.507 1.832.335Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları89.088.307 36.032.698Net Dönem Karı veya Zararı107.021.929 54.155.781TOPLAM ÖZKAYNAKLAR352.233.507 245.494.581TOPLAM KAYNAKLAR421.140.847 300.674.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[19] 186.302.725 65.114.735 124.881.268 43.541.567Satışların Maliyeti[19] -75.877.524 -45.591.531 -39.783.498 -35.246.235TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.425.201 19.523.204 85.097.770 8.295.332BRÜT KAR (ZARAR)110.425.201 19.523.204 85.097.770 8.295.332Genel Yönetim Giderleri[20] -8.247.477 -2.145.416 -5.061.130 -813.820Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[21] 438.205 345.247 280.991 55.912Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[21] -272.662 -272.662ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.615.929 17.450.373 80.317.631 7.264.762Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[22] 576.271 499.980 576.271FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.192.200 17.950.353 80.893.902 7.264.762Finansman Gelirleri[23] 16.532.217 3.748.658 6.267.111 1.330.322Finansman Giderleri[24] -14.049.933 -4.413.667 -5.888.645 -1.385.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.674.484 17.285.344 81.272.368 7.209.293Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[17] 1.347.445 52.123 95.591 -159.259Dönem Vergi (Gideri) Geliri-309.576 -489.841 -150.558 -449.176Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.657.021 541.964 246.149 289.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.021.929 17.337.467 81.367.959 7.050.034DÖNEM KARI (ZARARI)107.021.929 17.337.467 81.367.959 7.050.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları107.021.929 17.337.467 81.367.959 7.050.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar[18] -283.003 317.433 -594.117 -51.719Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-367.536 423.244 -790.963 -39.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler84.533 -105.811 196.846 -12.413Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-283.003 317.433 -594.117 -51.719TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.738.926 17.654.900 80.773.842 6.998.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları106.738.926 17.654.900 80.773.842 6.998.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053092BIST