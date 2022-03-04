***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İlk bildirimimizde Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri'nde "kar payı dağıtım" sekmesini işaretlemeyi unuttuk.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.02.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres MÖVENPICK HOTEL ANKARA, SÖĞÜTÖZÜ, BEŞTEPELER MAH, YAŞAM CD. NO:1, YENİMAHALLE/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,5 - 2021 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021_Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2021_Genel Kurul Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GENEL KURUL TOPLANTISI ILAN METNI.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulunca belirlenmiş olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:30'da Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Beştepeler Mah, Yaşam Cd. No:1, Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007457BIST