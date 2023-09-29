***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissemizde son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği ve yatırımcılarımızdan gelen yoğun istek, soru ve taleplere yönelik açıklama yapma gerekliliği oluşmuştur.MİATK hissemizde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 26/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem kararı bulunmakta olup, kararı yatırımcılarımızla birlikte üzüntü ile karşılamakta ve bu konuda gerekli başvuruları, görüşmeleri yatırımcılarımızı korumak adına yerine getirmekteyiz.Şirket faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmekte olup, kamuya açıklanmamış herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Bedelsiz Sermaye artırım başvurumuz ile ilgili söylentilere cevap olarak , başvurumuz değerlendirme aşamasında olup, herhangi bir iptal ya da geri çekme durumu bulunmamaktadır.Kamuoyuna ve ortaklarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198173BIST