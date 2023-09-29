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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

29.09.2023 15:32
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hissemizde son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği ve yatırımcılarımızdan gelen yoğun  istek, soru ve taleplere yönelik açıklama yapma gerekliliği oluşmuştur.
MİATK hissemizde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 26/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem kararı bulunmakta olup, kararı yatırımcılarımızla birlikte üzüntü ile karşılamakta ve bu konuda gerekli başvuruları, görüşmeleri yatırımcılarımızı korumak adına yerine getirmekteyiz.
Şirket faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmekte olup, kamuya açıklanmamış herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Bedelsiz Sermaye artırım başvurumuz ile ilgili söylentilere cevap olarak , başvurumuz değerlendirme aşamasında olup, herhangi bir iptal ya da geri çekme durumu bulunmamaktadır.
      
Kamuoyuna ve ortaklarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198173


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ISYAT 11,66 68.010.588 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 378.298.129 % 9,99  
ALCAR 1.178,70 215.786.102 % 9,99  
OYAYO 33,26 117.060.602 % 9,99  
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Euro 29,0741 29,0893 % 0,21  
Sterlin 33,4753 33,6431 % 0,46  
Frank 29,9334 30,1138 % 0,40  
Riyal 7,2872 7,3237 % 0,10  
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Altın Ons 1.877 1.877 12,54  
Altın Gr. 1.652 1.652 9,77  
Cumhuriyet 11.207 11.377 -30,00  
Tam 10.982 11.077 -11,00  
Yarım 5.508 5.561 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.781 -2,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,77  
Gümüş Gr. 20,63 20,66 0,73  
B. Petrol 93,72 93,72 0,62  
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