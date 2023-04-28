***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2021, 18.02.2022, 12.05.2022, 16.08.2022, 04.11.2022, 31.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29.Maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takip eden on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkındaki değerlendirmeleri içeren rapor hazırlaması ve söz konusu raporun KAP'ta yayınlanması zorunluluğu çerçevesinde hazırlanan raporumuz Ek'te sunulmaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143333BIST