***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
28.04.2023 18:35
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021, 18.02.2022, 12.05.2022, 16.08.2022, 04.11.2022, 31.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29.Maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takip eden on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkındaki değerlendirmeleri içeren rapor hazırlaması ve söz konusu raporun KAP'ta yayınlanması zorunluluğu çerçevesinde hazırlanan raporumuz Ek'te sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143333
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0616
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.244,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4373
|19,4622
|% 0,20
|
|Euro
|21,4573
|21,4636
|% 0,28
|
|Sterlin
|24,3714
|24,4936
|% 0,61
|
|Frank
|21,6920
|21,8227
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1699
|5,1959
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,74
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.187
|9.434
|152,00
|
|Yarım
|4.477
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|0,00
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|1,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
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17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
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17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
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17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem