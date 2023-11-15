***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iç Kaynaklardan sermaye artışına ilişkin başvurusuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1496 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ edilen ve onaylanan İhraç belgesi ile Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217974BIST