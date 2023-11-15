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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi

15.11.2023 07:51
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Şirketimizin iç Kaynaklardan sermaye artışına ilişkin başvurusuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1496 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ edilen ve onaylanan İhraç belgesi ile Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217974


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Paladyum 1.019,55 1.027,01 % 0,66  
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