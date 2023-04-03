***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2023Ek AçıklamalarT.C.Ticaret Bakanlığının onayına gönderilen Şirketimiz Esas Sözleşmesi "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadiline, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00084143052 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Söz konusu tadil metni ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.T.C.Ticaret Bakanlığı onay yazısı ve onaylı tadil tasarısı ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131306BIST