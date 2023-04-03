***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2023 18:40
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2023
Ek Açıklamalar
T.C.Ticaret Bakanlığının onayına gönderilen Şirketimiz Esas Sözleşmesi "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadiline, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00084143052 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Söz konusu tadil metni ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
T.C.Ticaret Bakanlığı onay yazısı ve onaylı tadil tasarısı ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131306
BIST