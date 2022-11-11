***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.11.2022 18:33
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 11.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12449 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079612
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,3155
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1832
En Düşük
18,8141
18:051.050,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.049,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5298
|18,5418
|% 0,28
|
|Euro
|19,1480
|19,1712
|% 1,69
|
|Sterlin
|21,7626
|21,8718
|% 0,79
|
|Frank
|19,5168
|19,6344
|% 2,33
|
|Riyal
|4,9114
|4,9360
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,75
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,29
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.918
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.359
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem