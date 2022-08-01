***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.08.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere İlker Atikmen'in (SPK Düzey-3, Lisans N 905784) Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050584
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0171
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1141
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.018,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.019,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9178
|17,9299
|% 0,10
|
|Euro
|18,4104
|18,4350
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,9437
|22,0537
|% 0,90
|
|Frank
|18,8191
|18,9324
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7576
|4,7814
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.788
|6.857
|23,00
|
|Yarım
|3.308
|3.352
|11,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,33
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem