***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 18:39
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MİA Teknoloji olarak bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır.
Tepebaşı İlçesi genç nüfusun yoğun olduğu, elektrikli bisikletlerin kullanımına uygun çevresel ve kentsel koşulları ile öne çıkan yenilikleri destekleyen yerel yönetimlerimizdendir.
Paylaşımlı Elektrikli Araç Projelerimizin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlaması amacıyla tüm il ve ilçe Belediyelerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir.
Yerel Yönetimlerimiz ile çevresel koşulların iyileştirilmesi ve proje ortaklıklarımız İçin görüşmelerimiz devam etmektedir.
Ayrıca Proje yatırımlarımız için uluslararası alanda yeşil enerji fonlarının temini ile ilgili kredi çalışmaları ve görüşmeler yürütülmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078263
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|VKING
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|% -10,00
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|KIMMR
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|ASELS
|36,18
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|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
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|ISCTR
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|% -2,05
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|KRDMD
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|% -6,43
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|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
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|SKBNK
|2,11
|688.785.892
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|18:05
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|Satış
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|Dolar
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|18,7421
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|% 0,84
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|18:05
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|1.707
|32,09
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|Altın Gr.
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|1.014
|18,47
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|6.769
|-19,00
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|Tam
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|6.835
|87,00
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|Yarım
|3.302
|3.342
|43,00
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|Çeyrek
|1.656
|1.670
|20,00
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|Gümüş.Ons
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|21,37
|0,57
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|12,77
|0,40
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|97,53
|-0,39
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