***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 18:34
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MİA Teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada Eyaleti'nde bulunan METATIATIVE LLC firmasının kuruluşunda %29 ortaklık pay sahibi ile yer almıştır. Firmanın faaliyet alanları metaverse teknolojileri, bilim ve teknoloji yönetim sistemleri, blokzincir ve NFT, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, bulut teknolojisi, tasarım ve simülasyon projeleri, teknik ve yönetimsel danışmanlık servisleri, teknoloji alanında çeşitli yatırım alanları oluşturma olarak belirlenmiştir. Şirketin yatırım yapmayı planladığı alanlar ve projeler kapsamındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079878
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0621
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:591.059,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.059,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6070
|% 0,33
|
|Euro
|19,2138
|19,2253
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,7702
|21,8794
|% -0,59
|
|Frank
|19,5965
|19,7145
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,17
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|4,33
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.988
|7.122
|104,00
|
|Yarım
|3.394
|3.482
|51,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.740
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,18
|
|B. Petrol
|95,99
|95,99
|0,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN