***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMİA Teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada Eyaleti'nde bulunan METATIATIVE LLC firmasının kuruluşunda %29 ortaklık pay sahibi ile yer almıştır. Firmanın faaliyet alanları metaverse teknolojileri, bilim ve teknoloji yönetim sistemleri, blokzincir ve NFT, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri, bulut teknolojisi, tasarım ve simülasyon projeleri, teknik ve yönetimsel danışmanlık servisleri, teknoloji alanında çeşitli yatırım alanları oluşturma olarak belirlenmiştir. Şirketin yatırım yapmayı planladığı alanlar ve projeler kapsamındaki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079878BIST