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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2022 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Mobilite sektöründe hizmet ve teknoloji üretme odaklı bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile akıllı ulaşım sistemleri konusunda global pazarda projeler üreten NEC Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. firması arasında ulusal ve uluslararası alanda iş birliği anlaşması imzalanmıştır.
Bu anlaşma kapsamında  uygun görülen projelerde birlikte hareket etme, Projelerin Yönetimi, İş Geliştirme, Yatırım, Teknoloji Üretme ve Teknolojilerin Entegrasyonu gibi konular üzerinde uzlaşılmış olup, 2023 yılının ilk çeyreğinde yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerden bir tanesinde pilot proje çalışması hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
      
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086706


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