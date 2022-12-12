***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMobilite sektöründe hizmet ve teknoloji üretme odaklı bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile akıllı ulaşım sistemleri konusunda global pazarda projeler üreten NEC Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. firması arasında ulusal ve uluslararası alanda iş birliği anlaşması imzalanmıştır.Bu anlaşma kapsamında uygun görülen projelerde birlikte hareket etme, Projelerin Yönetimi, İş Geliştirme, Yatırım, Teknoloji Üretme ve Teknolojilerin Entegrasyonu gibi konular üzerinde uzlaşılmış olup, 2023 yılının ilk çeyreğinde yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerden bir tanesinde pilot proje çalışması hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086706BIST