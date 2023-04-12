***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 18:32
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından sipariş verilen 340 adet elektrikli bisikletlerimizin gümrük işlemleri tamamlanarak saha ya teslimi gerçekleşmiş olup, 344 adet elektrikli bisikletlerimizin ise işlemleri devam etmektedir.
Yerel yönetimlerle gerçekleştirilen anlaşmalarımız ve devam eden görüşmelerimize istinaden yüksek pazar potansiyelinin karşılanması amacıyla filo artırımı için ek sipariş kararı alınmıştır. Bu kapsamda 1.500 adet elektrikli bisiklet siparişi geçilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137056
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2128
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.251,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.251,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3108
|19,3157
|% 0,16
|
|Euro
|21,2348
|21,2400
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,0452
|24,1658
|% 0,58
|
|Frank
|21,4740
|21,6034
|% 0,91
|
|Riyal
|5,1331
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,72
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|8,48
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.601
|8.677
|60,00
|
|Yarım
|4.201
|4.246
|29,00
|
|Çeyrek
|2.100
|2.123
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,28
|
|B. Petrol
|87,32
|87,32
|1,71
|