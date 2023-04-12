***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından sipariş verilen 340 adet elektrikli bisikletlerimizin gümrük işlemleri tamamlanarak saha ya teslimi gerçekleşmiş olup, 344 adet elektrikli bisikletlerimizin ise işlemleri devam etmektedir.Yerel yönetimlerle gerçekleştirilen anlaşmalarımız ve devam eden görüşmelerimize istinaden yüksek pazar potansiyelinin karşılanması amacıyla filo artırımı için ek sipariş kararı alınmıştır. Bu kapsamda 1.500 adet elektrikli bisiklet siparişi geçilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137056BIST