***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gelişmekte olan Kuzey Afrika pazarında iş geliştirme ve satış faaliyetlerinde bulunmak Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika ülkelerinde ortak çalışmalar yapmak ve bölge yerel üniversiteleriyle AR-GE projelerine başlamak üzere Fas Krallığı'nda "MIA TURTEK AFRIK" ticari unvan ile MİA Teknoloji AŞ'ye ait bir şube kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140576BIST