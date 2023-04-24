***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2023 19:40
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gelişmekte olan Kuzey Afrika pazarında iş geliştirme ve satış faaliyetlerinde bulunmak Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika ülkelerinde ortak çalışmalar yapmak ve bölge yerel üniversiteleriyle AR-GE projelerine başlamak üzere Fas Krallığı'nda "MIA TURTEK AFRIK" ticari unvan ile MİA Teknoloji AŞ'ye ait bir şube kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140576
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 14,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1900
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1926
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,77
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3996
|19,4039
|% 0,02
|
|Euro
|21,4302
|21,4389
|% 0,91
|
|Sterlin
|24,1184
|24,2393
|% 0,23
|
|Frank
|21,7515
|21,8825
|% 0,40
|
|Riyal
|5,1570
|5,1829
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|1,78
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.024
|9.183
|43,00
|
|Yarım
|4.407
|4.490
|25,00
|
|Çeyrek
|2.204
|2.258
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,70
|0,04
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında