***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile çalışmalarına başlanan ve Fas Krallığı'nda "MIA TURTEK AFRIK" ticari unvanı ile açılması planlanan şube yapılanması, 04/05/2023 tarihinde tamamlanmış ve 11/05/2023 tarihinde Fas Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmıştır. Şubemiz ilk faaliyet olarak 31 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihlerinde Fas'ta düzenlenecek olan GITEX AFRICA fuarına katılacak ve tanıtım faaliyetlerinde bulunacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150555BIST