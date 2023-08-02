***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 16:42
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait 1.135.000 adet ve İhsan Ünal'a ait 1.135.000 adet pay senetlerinin kaydileştirme işlemleri için 02.08.2023 ( bugün ) tarihinde başvuru yapılmıştır. Kaydileştirilen hisselerin satışı için yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla görüşülmekte olup, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Ortaklarımızın elde ettiği gelirden ihtiyaç oluşması durumunda, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, yeni yatırımlar, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, yerli ve/veya yabancı şirket satın alma işlemleri ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket'e faizsiz olarak borç verilebilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179805
BIST
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17:487.268
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 99,64
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:4826,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0367
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:4829,4926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1156
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:481.679,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.679,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,47
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KONTR
|228,90
|3.620.924.802
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.796.406
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|83.693.117
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.934.822
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.288.798.406
|% -9,95
|
|TUKAS
|10,50
|1.246.100.880
|% -7,57
|
|THYAO
|235,90
|8.531.902.750
|% 2,12
|
|YKBNK
|14,36
|7.236.237.446
|% 0,21
|
|ASTOR
|118,50
|6.714.595.928
|% 4,77
|
|EREGL
|40,86
|6.571.981.715
|% 0,25
|
|SASA
|63,65
|5.842.145.506
|% -1,16
|
|YKBNK
|14,36
|7.236.237.446
|% 0,21
|
|EKGYO
|8,59
|2.746.751.993
|% 0,23
|
|ISCTR
|15,65
|4.517.164.283
|% 2,29
|
|SKBNK
|3,16
|902.375.389
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,29
|340.574.755
|% 0,78
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9556
|26,9853
|% 0,18
|
|Euro
|29,5018
|29,5127
|% -0,32
|
|Sterlin
|34,0993
|34,2703
|% -0,63
|
|Frank
|30,5789
|30,7632
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1666
|7,2025
|% 0,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.984
|11.082
|-49,00
|
|Yarım
|5.496
|5.567
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|-0,48
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-1,30
|