***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz, bağlı ortaklığımız olan Enerjey Enerji A.Ş'nin, Avrupa'da Yenilenebilir Enerji alanında cazip bir pazar haline gelen Romanya'da, Fotovoltaik solar enerji projelerinin geliştirilmesi, öz kaynaklar veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşları ile ortak girişim projelerinin yapılması ve anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerinin sağlanması konularında faaliyet göstermesi için çalışmalar yürütmeye başlamasına karar vermiştir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187814BIST