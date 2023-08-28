***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş'nin, Türkiye'de Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi projelerinin geliştirilmesi, öz kaynaklar veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşları ile ortak girişim projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıda bilgileri bulunan şirket kurulumları için 28.08.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.Şirket kuruluşları akabinde Elektrik Piyasası Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Depolamalı GES Önlisans başvuruları yapılacaktır.%100 Enerjey Enerji A.Ş. ortaklığında kurulan firmalarCensan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.Diltekin Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.Ketendil Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190007BIST