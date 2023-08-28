***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2023 18:33
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş'nin, Türkiye'de Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi projelerinin geliştirilmesi, öz kaynaklar veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşları ile ortak girişim projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıda bilgileri bulunan şirket kurulumları için 28.08.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.
Şirket kuruluşları akabinde Elektrik Piyasası Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Depolamalı GES Önlisans başvuruları yapılacaktır.
%100 Enerjey Enerji A.Ş. ortaklığında kurulan firmalar
Censan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Diltekin Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
İkihan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Ketendil Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190007
BIST