***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. arasında yerli ve milli bir platform olan TRota uygulamasına Tripy'nin entegre edilerek hizmet sağlayıcısı konumunda olacağı iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu iş birliği kapsamında TRota uygulaması ile Tripy bünyesindeki elektrikli bisiklet ve araçların kiralanması mümkün olacaktır.PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen TRota, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma, taksi çağırma, araba paylaşımı, bisiklet paylaşımı ve e-skuter paylaşımı dahil olmak üzere çeşitli ulaşım modlarını tek bir uygulamada kullanıcılara sunacak bilgi edinme, rezervasyon ve ödeme gibi işlemlere uçtan uca aracılık edecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196616BIST