***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2023 11:52
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. arasında yerli ve milli bir platform olan TRota uygulamasına Tripy'nin entegre edilerek hizmet sağlayıcısı konumunda olacağı iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu iş birliği kapsamında TRota uygulaması ile Tripy bünyesindeki elektrikli bisiklet ve araçların kiralanması mümkün olacaktır.
PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen TRota, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma, taksi çağırma, araba paylaşımı, bisiklet paylaşımı ve e-skuter paylaşımı dahil olmak üzere çeşitli ulaşım modlarını tek bir uygulamada kullanıcılara sunacak bilgi edinme, rezervasyon ve ödeme gibi işlemlere uçtan uca aracılık edecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196616
BIST
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15:307.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 128,56
|Açılış
|: 7.715
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|Önceki Kapanış
|: 7.720
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7.664
En Yüksek
7.869
15:3027,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1271
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
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27,2144
En Düşük
26,5783
15:3028,9021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1367
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,0925
En Düşük
28,3298
15:301.672,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.672,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
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1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.091.216
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|ICUGS
|9,20
|5.170.992
|% -5,93
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|TUKAS
|9,63
|657.666.171
|% -4,75
|
|THYAO
|227,40
|6.347.424.330
|% 1,84
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|TUPRS
|144,60
|4.151.228.506
|% 2,34
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ADESE
|2,25
|481.465.902
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,86
|1.388.034.583
|% 0,77
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1161
|27,1217
|% 0,47
|
|Euro
|28,8642
|28,8859
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,1342
|33,3004
|% -0,19
|
|Frank
|29,8184
|29,9980
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2076
|7,2438
|% 0,54
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-14,72
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.037
|11.120
|-30,00
|
|Yarım
|5.535
|5.583
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-0,14
|
Seans Raporu
15:28
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15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
-
15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem