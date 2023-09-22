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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.09.2023 09:29
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2023, 20.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Bağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş'nin %100 bağlı ortaklığı olan aşağıda bilgileri bulunan şirketler tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Depolamalı Elektrik Üretim Santrali Projeleri için Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik Elektrik Depolama Tesisleri (EDT) kurmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurularında bulunulmuştur.
Diltekin Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.:  40MWe GES + 40MWh EDT
Censan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.: 10MWe GES + 10MWh EDT
Önceki başvurumuzla beraber Depolamalı Elektrik Üretim Santrali Projeleri için ön lisans başvurularımızın toplam kapasitesi 95MWe (GES) ve 95MWh EDT olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196764


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Yarım 5.571 5.619 1,00  
Çeyrek 2.777 2.809 0,00  
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Gümüş Gr. 20,68 20,72 0,30  
B. Petrol 93,71 93,71 0,41  
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