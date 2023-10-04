***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 16:37
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtdışından siparişi verilen ve 12.04.2023 tarihli KAP bildirimiyle sipariş detayları kamuoyu ile paylaşılan elektrikli bisikletler bağlı ortaklığımız Tripy Mobility A.Ş.'ye teslim edilmiştir.
Teslim alınan bisikletlerin sahada işletmeye alınma işlemleri ivedilikle başlatılmıştır.
Teslim alınan son siparişlerle birlikte Tripy Mobility A.Ş. 'nin Türkiye genelinde sahadaki aktif elektrikli bisiklet filosu 4 katına çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199532
BIST
'
18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1262
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,2648
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.615,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|MAKIM
|57,70
|63.388.030
|% -7,68
|
|HLGYO
|5,32
|449.324.189
|% -7,48
|
|KOZAL
|28,40
|4.098.924.074
|% -3,73
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|CWENE
|400,00
|2.997.629.672
|% 6,64
|
|ASTOR
|132,70
|2.464.644.001
|% -2,07
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|EKGYO
|8,00
|1.892.747.794
|% -3,73
|
|KOZAL
|28,40
|4.098.924.074
|% -3,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5560
|27,5619
|% 0,46
|
|Euro
|29,0203
|29,0397
|% 0,92
|
|Sterlin
|33,4144
|33,5820
|% 0,91
|
|Frank
|29,9790
|30,1596
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3276
|7,3643
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,60
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.868
|10.995
|35,00
|
|Yarım
|5.451
|5.514
|17,00
|
|Çeyrek
|2.717
|2.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,58
|18,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|-4,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
-
17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR