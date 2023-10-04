***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtdışından siparişi verilen ve 12.04.2023 tarihli KAP bildirimiyle sipariş detayları kamuoyu ile paylaşılan elektrikli bisikletler bağlı ortaklığımız Tripy Mobility A.Ş.'ye teslim edilmiştir.Teslim alınan bisikletlerin sahada işletmeye alınma işlemleri ivedilikle başlatılmıştır.Teslim alınan son siparişlerle birlikte Tripy Mobility A.Ş. 'nin Türkiye genelinde sahadaki aktif elektrikli bisiklet filosu 4 katına çıkmıştır.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199532BIST