***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 09:37
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Enerjey Enerji A.Ş.'nin, Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Santrali (GES) projelerinin geliştirilmesi, öz kaynaklar ve/veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşları ile ortak girişim projelerinin yapılması amacıyla 100% Enerjey bağlı ortaklığı olarak Bükreş, Romanya'da kuruluş başvurusunu yaptığı Nouzi Energie S.R.L şirketinin 11.10.2023 tarihinde kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204753
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 8.331
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0
En Yüksek
0
18:0527,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0900
|Açılış
|: 27,8050
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|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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27,7518
En Düşük
27,6408
18:0529,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1746
|Açılış
|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6055
En Düşük
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En Yüksek
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|| 10,85
|Açılış
|: 1.679,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
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1.679,45
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7486
|27,7524
|% 0,33
|
|Euro
|29,5747
|29,5885
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,1136
|34,2846
|% 0,39
|
|Frank
|30,7494
|30,9346
|% 0,59
|
|Riyal
|7,3750
|7,4120
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|8,19
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|10,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.396
|11.492
|41,00
|
|Yarım
|5.715
|5.768
|21,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.884
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,85
|0,23
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-0,27
|