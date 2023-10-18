***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Akıllı Şehirler Konsepti içerisinde yer alan "Akıllı Atık Yönetim Sistemi" projemiz tamamlanarak ilk satışını gerçekleştirmiştir. Pilot bölge kapsamında Gölbaşı Belediyesine 306.000 TL KDV dahil bedel kurulacak sistemin, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı birçok belediyeye satışlarının yapılarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.Akıllı Şehirler Konsepti ile karbon ayak izini azaltmak, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve daha yeşil dünya ekosistemine katkıda bulunulması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207351BIST