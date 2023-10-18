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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2023 09:19
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Akıllı Şehirler Konsepti içerisinde yer alan "Akıllı Atık Yönetim Sistemi" projemiz tamamlanarak ilk satışını gerçekleştirmiştir. Pilot bölge kapsamında Gölbaşı Belediyesine 306.000 TL KDV dahil bedel kurulacak sistemin, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı birçok belediyeye satışlarının yapılarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Akıllı Şehirler Konsepti ile karbon ayak izini azaltmak, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve daha yeşil dünya ekosistemine katkıda bulunulması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207351


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Cumhuriyet 11.933 12.112 83,00  
Tam 11.791 11.869 98,00  
Yarım 5.914 5.957 49,00  
Çeyrek 2.948 2.979 25,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,18 0,36  
Gümüş Gr. 20,85 20,87 0,36  
B. Petrol 92,03 92,03 2,13  
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