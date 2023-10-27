***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUlaşım altyapısının tasarımında ve kontrolünde doğru yatırım kararlarının alınmasına yardımcı olmak amacıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin AR-GE Birimi tarafından geliştirilen Mikromobilite Yatırımları için Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etki Karar Destek Yazılımı (KarDest) projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı bildirilmiştir.Proje bütçesi 6.195.000 TL olup, ulaşım altyapısı tasarımı ve kontrolünde yatırım kararlarını desteklemek için milli bir karar destek yazılımı geliştirerek sürdürülebilir ve erişilebilir şehir içi ulaşım planlaması, değerlendirmesi ve görselleştirmesi için yerel yönetimler, ulaştırma operatörleri, mobilite araç tasarım ve hizmet sağlayıcıları ile bireylere yardımcı olmak amaçlanmaktadır.AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211015BIST