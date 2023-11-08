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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2023 10:42
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şehirlerdeki elektrikli ulaşımın etkili bir şekilde yönetilmesini ve optimize edilmesini sağlamak amacıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen Mikromobilite Saha Operasyonu Rota Optimizasyonu Projesi (EKOMOB) projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı bildirilmiştir.
Proje bütçesi 6.435.000 TL olup, proje kapsamında geliştirilecek olan yazılım ile mobilite firmalarının operasyonlarını optimize etmek ve enerji verimliliğini artırmanın yanı sıra yakıt tasarrufu sağlanması, personel maliyetlerinin azaltılması, müşteri sadakatinin artırılması ve rekabetçi üstünlük sunulması hedeflenmektedir.
AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215569


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QNBFL 1.125,00 7.247.250 % 9,97  
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Paladyum 1.026,87 1.032,43 % 0,66  
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