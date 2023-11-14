***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı Haziran ayında Türkmenistan'ın ilk akıllı şehri olarak dünyaya tanıtılan Arkadağ Akıllı Şehri başta olmak üzere, Türkmenistan genelinde kullanılması amacıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin elektromobilite çözümü yapılan görüşmeler ve başlatılan saha testlerinin ardından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. elektromobilite çözümünün kullanılması uygun bulunmuştur.Yerinde yapılan saha ve kullanım testlerinin ilk aşaması tamamlanmış olup, ilk etapta 100 adet elektrikli bisikletin satışına yönelik bir Niyet Mektubu 13.11.2023 tarihinde imzalanmıştır.Niyet Mektubu'nun imzalanması sonrasında taraflar arasındaki görüşmeler yeni projeler adına da devam etmekte olup, konu hakkındaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217664BIST