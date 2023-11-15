***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 11:27
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., "Gökova Ören Marina Turizm İnş. ve Tic. A.Ş" ile Tripy Elektrikli Şarj İstasyonlarının Gökova Marina otoparkına kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak 5 Yıllık sözleşme imzaladığını bildirmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218046
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|ISBTR
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|697.735
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|BANVT
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|121.336.209
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|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
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|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
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|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
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|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
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|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
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|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
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|THYAO
|236,70
|3.509.497.404
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|MIATK
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|2.333.610.419
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|REEDR
|27,68
|1.588.157.301
|% 9,93
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|EREGL
|38,66
|1.427.680.621
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|TUPRS
|152,10
|1.384.370.821
|% -0,07
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|EKGYO
|7,38
|829.995.279
|% -1,47
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|IHLAS
|1,45
|145.113.602
|% -1,36
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|IHLGM
|1,87
|148.725.680
|% 1,08
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|REEDR
|27,68
|1.588.157.301
|% 9,93
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|YKBNK
|16,37
|921.319.462
|% 0,49
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|12:29
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|% 0,15
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|Euro
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|31,1405
|% -0,15
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|Sterlin
|35,6053
|35,7839
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
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