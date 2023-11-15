***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., "Gökova Ören Marina Turizm İnş. ve Tic. A.Ş" ile Tripy Elektrikli Şarj İstasyonlarının Gökova Marina otoparkına kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak 5 Yıllık sözleşme imzaladığını bildirmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218046BIST